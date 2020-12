La Commission européenne dévoile sa nouvelle législation sur les marchés et les services numériques

Si le premier texte est davantage tourné et fait pour les utilisateurs, le second, le Digital Markets Act, s'attaque davantage aux comportements des plateformes, dont certains sont considérés comme anticoncurrentiels, avec les Big Tech ou GAFA en ligne de mire. Pratiques antitrust ; déloyales ; contrôle des données ; et empêchement des utilisateurs, les reproches faits à certaines grandes entreprises du marché numérique ne manquent pas. Pour faire cesser ces pratiques, la Commission européenne propose aussi toute une série d'obligations et de mesures. Elle en précise également les contours et définit les acteurs qu'elle cible.