Fichiers de police élargis : quelles données personnelles peut-on recueillir sur vous, et par quels moyens ?

Après la loi sécurité globale (visionnage en temps réel des images captées à l'aide de caméras-piétons et surveillance grâce aux drones), l'État s'offre, en peu de temps, une deuxième polémique sur les données personnelles. Les reproches de dérives autoritaires faits au Gouvernement sont de plus en plus forts et sont portés avec toujours plus de vigueur par le monde associatif et les défenseurs des libertés. Indéniablement, les décrets cités dans notre article élargissent l'accès aux informations et données personnelles à destination des procureurs et des autorités. Mais, pour le Conseil d'État, il reste qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à la liberté d'opinion. Il sera difficile de convaincre tout le monde.