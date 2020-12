Google finalement autorisée par l'Union européenne de racheter Fitbit pour 2,1 milliards de dollars

Ce qui inquiétait la Commission européenne et le marché, c'était le chevauchement plus que discutable des activités de Google et de Fitbit, le géant américain pouvant être tenté d'assoir sa domination sur le marché de la publicité en ligne, grâce aux données récoltées par les appareils de la marque spécialiste des trackers d'activité. L'institution redoutait aussi la possibilité pour Google de restreindre l'accès des concurrents à l'API Fitbit Web, ce qui pourrait constituer un obstacle à l'entrée sur le marché pour de nouvelles start-up. Et par ailleurs, comme le souligne Margrethe Vestager, Google aurait pu brider l'interopérabilité des appareils à porter au poignet avec les smartphones Android.