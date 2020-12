Le Conseil européen adopte une résolution pour affaiblir le chiffrement et faciliter l'accès aux autorités

Selon de précédents rapports émanant du média autrichien ORF, les autorités souhaiteraient voir la mise en place de portes dérobées leur permettant d'accéder au contenu des conversations sécurisées.

Sur une messagerie mobile, l'envoi d'un message chiffré est effectué en récupérant sur le serveur la clé publique du destinataire. La clé privée localisée sur le téléphone de ce dernier lui permettra de déchiffrer le message. Ce fonctionnement de type PGP est le même pour les emails sécurisés.

Dans le cas d'un chiffrement de bout en bout, les messages transitent de manière sécurisée sur les serveurs du fournisseur de service. Ce dernier a donc accès aux messages et peut, sur demande officielle, les donner aux autorités dans le cadre d'une enquête. Toutefois le contenu de ces échanges reste chiffré. Pour cette raison, les autorités demandent à ce que les sociétés de service leur fournissent « un double des clés publiques et privées ».

On imagine que dans les prochaines semaines, les éditeurs proposant des solutions chiffrées réagiront à cette annonce et feront part de leurs stratégies à venir. Bien que basé en Suisse et donc non concerné par le sujet, Protonmail a déjà vivement critiqué ce projet.