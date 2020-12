RGPD : l'Irlande inflige sa première amende, et c'est Twitter qui en est l'heureux bénéficiaire

Twitter n'est pas le réseau social qui compte le plus d'utilisateurs au monde, ne flirtant qu'avec le bas du top 10 les meilleurs mois, avec environ 150 millions d'utilisateurs quotidiens monétisables. Mais du fait de ses utilisateurs et de ses fonctionnalités, il est peut-être l'un de ceux qui fait le plus parler. Et comme beaucoup d'acteurs majeurs du numérique, Twitter s'expose à des sanctions en cas de non-respect de la réglementation sur les données. L'entreprise américaine vient justement d'être sanctionnée par la CNIL irlandaise.