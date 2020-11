RGPD : la CNIL condamne et inflige deux amendes à Carrefour France et Carrefour Banque

Après avoir été saisie de multiples plaintes et mené une traditionnelle procédure de sanction, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a annoncé, jeudi 26 novembre, avoir sanctionné le groupe Carrefour de deux amendes visant deux de ses filiales, Carrefour France et Carrefour Banque. Le gendarme des données affirme avoir constaté pas moins de six violations, notamment du Réglementation général sur la protection des données (RGD).