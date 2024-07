Pourquoi la CNIL inflige à Vinted une amende de 2,3 millions d'euros

La décision de l'autorité lituanienne de protection des données met en lumière plusieurs infractions commises par Vinted. Tout d'abord, l'entreprise n'a pas traité de manière loyale et transparente les demandes d'effacement de données qu'elle a reçues. Elle a eu le tort de refuser ces demandes au seul motif que les utilisateurs ne citaient pas explicitement un des critères prévus par le RGPD. De plus, lorsqu'elle rejetait une demande d'effacement, Vinted n'expliquait pas clairement toutes les raisons de son refus.

Mais le plus gros point noir concerne la mise en place d'un système de « bannissement furtif », que certains utilisateurs des réseaux sociaux appellent le « shadow ban ». Cette pratique consiste à rendre invisibles les activités d'un utilisateur jugé indésirable, sans même l'en informer. L'idée ? Le pousser à quitter la plateforme de lui-même. Si l'intention de protéger le site est louable, la méthode, elle, laisse à désirer. Non seulement elle manque de transparence, mais elle peut aussi conduire à des discriminations. Imaginez un peu : vous êtes banni furtivement, et vous ne pouvez plus contacter le service client ou exercer vos droits, sans même savoir pourquoi. Plutôt frustrant.