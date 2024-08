On n'en finit plus de parler de X.com, le réseau social d'Elon Musk, qui se retrouve encore dans de beaux draps. Neuf pays européens, dont la France, ont déposé plainte contre la plateforme pour utilisation abusive des données personnelles de plus de 60 millions d'utilisateurs. Dans son objectif d'alimenter son programme d'intelligence artificielle baptisé Grok, le patron de l'ancien Twitter aurait omis un petit détail : demander l'autorisation aux principaux intéressés. Une bourde qui pourrait lui coûter cher, très cher même.

Car en matière de protection des données personnelles, l'Europe ne plaisante pas. Le RGPD veille au grain et les sanctions peuvent être salées. Récemment, Meta, accusée des mêmes travers, a préféré faire le dos rond et traverser dans les clous.