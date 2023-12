X.com (ex-Twiter) : une plainte de plus pour le réseau social d'Elon Musk !

Quand on suit l'actualité de X, anciennement Twitter, il n'est pas rare de tomber sur l'annonce d'une nouvelle plainte ou d'une enquête, surtout sur le vieux Continent. Et une fois encore, c'est chez nous que la plateforme détenue par Elon Musk est attaquée. Une association autrichienne du nom de NOYB (None of Your Business), qui travaille dans le domaine de la protection de la vie privée, accuse en effet X de cibler illégalement des personnes.