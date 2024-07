X (ex-Twitter) : le réseau collecte dorénavant vos données pour son IA Grok. Mais vous pouvez bloquer cette option

Il y a des utilisateurs très vigilants sur X. En effet, le réseau vient de mettre en place une fonction de collecte de données des utilisateurs destinées à son IA Grok, option qui est activée par défaut sur l'ensemble des comptes, et qui a été vite repérée par plusieurs personnes.

L'entrée sélectionnée doit « permettre à vos posts ainsi qu'à vos interactions, saisies dans Grok et résultats associés d'être utilisés à des fins de formation et d'ajustement » a-t-il été expliqué. En somme, ce sont non seulement les discussions avec Grok, pour ceux qui y ont accès, mais aussi les messages et les réponses postés sur X qui sont concernés.