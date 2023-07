Twitter impose une restriction supplémentaire à ses utilisateurs, et vous ne devinerez jamais à qui revient la faute

Ce dernier a également évoqué l'impact significatif des IA génératives telles que Google Bard et ChatGPT sur l'infrastructure de son entreprise. En effet, celles-ci doivent collecter une quantité phénoménale de données pour s'entraîner et fonctionner, et les contenus publiés sur Twitter ne semblent pas épargnés. La plateforme ne serait pas en mesure de supporter le poids de tels « niveaux extrêmes de collecte de données et de manipulation du système », affirme Musk, « au point d'affecter l'expérience réelle de l'utilisateur ». Ainsi, après la décision de restreindre l'accès à la plateforme aux non-inscrits, la restriction du nombre de messages consultés serait une autre mesure pour limiter la casse.