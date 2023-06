Twitter va limiter le nombre de DM que l'on peut envoyer par jour, sauf si…

Ce qui nous amène à lundi dernier. En réponse à un tweet se plaignant de n'avoir jamais autant reçu de spams de bots en inbox qu'actuellement malgré les efforts colossaux de Musk pour montrer qu'il lutte contre eux, le compte Twitter Daily News annonce de nouveaux changements. Deux d'entre eux sont particulièrement notables. Dès que ce changement sera mis en place, seuls les abonnés Twitter Blue pourront envoyer des DM aux comptes qui ne les suivent pas, et surtout, seuls ces derniers n'auront plus de limite dans le nombre de messages privés qu'ils peuvent envoyer. Concrètement, ceux qui ne paient toujours pas pour utiliser Twitter ne pourront plus envoyer que 30 messages par jour.