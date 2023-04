Twitter : moins de pubs pour les abonnés Twitter Blue ?

Comment apporter un peu d'argent frais à un Twitter bien déficitaire ? Il semble que la solution pour les équipes d'Elon Musk passe par Twitter Blue, qu'il faudrait rendre le plus attractif possible. Et pour cela, une nouvelle fonction est mise en place pour réduire le nombre de publicités promues à l'abonné, à hauteur « d'environ 50 % de publicités en moins dans les fils Pour vous et Abonnements », est-il expliqué.

« Quand vous consultez Twitter, vous voyez environ deux fois plus de Tweets organiques ou non sponsorisés entre les Tweets sponsorisés ou les publicités », ajoute le réseau, qui précise bien que cet allégement publicitaire du flux ne s'applique pas aux autres parties de la plateforme comme les profils ou les réponses aux Tweets.