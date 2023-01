L'abonnement Twitter Blue, déjà au rabais ?

En effet, la situation financière de Twitter est très inquiétante, alors que plus de la moitié de ses plus importants annonceurs l’ont abandonné à cause de la gestion controversée d’Elon Musk. En besoin de revenus, Twitter propose désormais des publicités gratuites aux marques, et n’hésite pas à prendre des mesures drastiques afin de réduire ses dépenses. L’entreprise ne paierait plus de nombreuses factures et Musk irait même jusqu’à négliger l’entretien de ses locaux, en ne réapprovisionnant pas le papier toilette…