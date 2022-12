Twitter Blue : vous pourrez payer plus pour avoir moins de pub

Ajoutons à cela une révision profonde de la formule Twitter Blue (pour l'instant uniquement accessible aux États-Unis). Elle permet non seulement de décrocher le fameux badge, mais également de voir ses tweets mis en avant, de publier des vidéos plus longues et d'accéder à des fonctionnalités en accès anticipé. Enfin, l'ultime avantage réside dans le fait que le volume de publicités est réduit de moitié. Et c'est dans ce domaine qu'il y aura prochainement de nouvelles modifications.