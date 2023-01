La "bonne idée" d'Elon Musk : un abonnement plus cher, mais sans pub, vous adhérez ?

« Ce soir, il me vient une idée », chante Michel Sardou dans Les Vieux Mariés. On ne saura pas si cette chanson a pu inspirer Elon Musk, mais le milliardaire propriétaire de Twitter en a eu une nouvelle ce week-end. Il est d'abord parti du constat que les publicités étaient trop fréquentes sur son réseau social et qu'elles prenaient un peu trop de place dans le fil d'actualité des utilisateurs.