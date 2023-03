Twitter : la dégringolade continue, mais jusqu'où ?

L'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais, c'est actuellement ce qui manque le plus à Twitter. Depuis quelques mois et son rachat par Elon Musk, l'oiseau bleu ne cesse d'être en quête de cette denrée rare, multipliant les initiatives pour en gagner… ou en économiser. Ainsi, si Twitter Blue est devenu un abonnement payant pour tous, et les publicités politiques à nouveau autorisées aux États-Unis, la firme a aussi beaucoup licencié, dans le but de faire des économies.

Malheureusement pour la plateforme de microblogging, ses finances sont toujours dans le rouge, et ce, malgré les investisseurs qui sont revenus ces derniers temps. Car d'après des sources internes ayant parlé au Wall Street Journal, les revenus de Twitter étaient en baisse de 40 % sur un an lors du mois de décembre dernier.