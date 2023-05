Elon Musk a-t-il enfin trouvé un PDG pour Twitter ? Et si c'était une femme ?

Travaillant dans l'industrie de la publicité depuis près de 40 ans, cette personnalité incontournable de l'écosystème américain a de belles références à faire valoir : elle est arrivée en 2011 au poste de présidente de la publicité et des partenariats chez NBC Universal (conglomérat de médias américains). Elle a largement réinventé cette industrie, et affiche des résultats impressionnants. Son équipe aurait ainsi réuni plus de 100 milliards de dollars en 12 ans, notamment en diversifiant considérablement les sources de revenus. Surtout, son action a visé à rendre, autant que faire se peut, le marché publicitaire irréprochable afin de tisser des rapports de confiance, et donc sur la durée, avec les annonceurs.