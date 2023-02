Les bots humoristiques sur Twitter, c'est bientôt fini

L'API, qui signifie Application Program Interface, est une interface qui permet de connecter et d'échanger informations et commandes entre deux logiciels et services a priori indépendants l'un de l'autre. C'est l'accès libre à l'API qui permettait jusqu'alors à des développeurs indépendants de créer des bots générant du contenu prévu à l'avance à des horaires donnés, mais aussi l'utilisation d'applications permettant de personnaliser ou de faciliter l'expérience utilisateur, comme Twiterrific ou Tweetcaster.