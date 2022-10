Twitter prépare-t-il la fin des hashtags ?

Les hashtags ont incontestablement participé au succès de Twitter. Les contenus sur cette plateforme peuvent être éclatés et fouillis, donc de tels liens sur lesquels on peut cliquer permettent aux utilisateurs de n'afficher que les posts concernant un sujet ou un événement, par exemple. Ainsi, leur adoption massive permet aussi bien de commenter des épisodes de série ou des matchs de foot que de relayer d'importants mouvements sociaux. Le cas de #MeToo est sûrement l'un des plus marquants. Les hashtags sont d'ailleurs mis en avant par la plateforme, dont l'onglet tendance affiche en temps réel ceux qui sont le plus partagés.