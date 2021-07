Twitter abandonne déjà les Fleets, ses tweets éphémères façon stories

Avec ses Fleets, Twitter pensait trouver une bonne solution pour améliorer l'engagement sur sa plateforme et pousser les utilisateurs à se connecter plus souvent sur l'application. Il s'agit de contenus éphémères qui sont supprimés au bout de 24 heures et qui prennent une forme très semblable à celle des stories sur Instagram par exemple.

Mais devant le peu de succès rencontré par cette option, Twitter a décidé de jeter l'éponge. Dans quelques jours, nous ne verrons donc plus de Fleets en haut de l'application, au-dessus de la timeline. Les Spaces, ces salons vocaux inspirés de Clubhouse, sont pour le moment conservés, mais pourraient également être menacés dans le futur si la sauce ne prend pas.