Twitter teste les "Fleets", des tweets qui s'auto-détruisent au bout de 24 heures...

Des Stories fleurissent sur Twitter

Une nouvelle fonction accueillie froidement par les Twittos...?

Une nouvelle fonctionnalité baptisée « Fleets », actuellement en test au Brésil, permettrait de poster des tweets à durée limitée, ces derniers étant automatiquement effacés au bout de 24 heures.Les « Fleets » pourraient être composés de texte, mais aussi (et surtout) de photos ou de GIFs. À l'instar de ce que l'on trouve chez la concurrence, les Fleets n'apparaissent pas dans le fil d'actualité, mais au-dessus de ce dernier, via un bandeau qui se charge de regrouper ceux des utilisateurs suivis.À la manière de ce qu'il se fait sur Facebook, les profils des tweetos apparaîtront avec un contour coloré pour signaler la disponibilité d'un nouveau Fleet. Efficace, à défaut d'être original.Selon le réseau social, ces Fleets représenteront une nouvelle manière de s'exprimer pour les twittos. Un utilisateur pourra ajouter une réaction à un Fleet, et même répondre à ce dernier via la messagerie privée de Twitter.Il ne sera en revanche pas possible deun Fleet, de le retweeter ou même de l'intégrer.À l'heure actuelle, cette nouvelle fonction Fleet est déployée en test au Brésil, et devrait (normalement) être utilisable dans le reste du monde prochainement.La nouvelle n'a toutefois pas été accueillie de manière très positive par les utilisateurs de Twitter, qui ont déjà porté enun certain... Affaire à suivre donc.