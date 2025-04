Le réseau social a par ailleurs ajouté qu'il utiliserait tous les moyens à sa disposition pour défendre non seulement la société, mais aussi pour « protéger la liberté d'expression en Europe ». Mais entretemps, X pourrait bien devoir se préparer à une action de plus grande envergure.

En effet, l'Union européenne a aussi engagé depuis un certain temps une enquête plus large, Bruxelles accusant X d'être devenu un hub des discours de haine illégaux et de désinformation par son approche très libertaire de la modération. De manière encore plus importante, l'Europe accuse X de laisser libre cours à de nombreux contenus qui fragiliseraient, selon Bruxelles, la démocratie dans les 27 pays de l'Union.