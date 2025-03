En application depuis mars 2024, le DMA a vocation à garantir un écosystème concurrentiel sain dans l'UE et, pour cela, il impose plusieurs règles aux entreprises considérées comme des « contrôleurs d'accès ». Plusieurs géants technologiques, dont Apple et Meta, ont déjà été épinglés par les régulateurs pour leurs manquements à la législation. La rumeur d'une amende pèse même sur la marque à la pomme depuis de longs mois, et il semblerait qu'elle soit désormais sur le point de se concrétiser.