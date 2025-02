Squeak

Menacer de quoi? De fermer ses services dans l’UE? Et bien je ne suis pas sûr que ce serait une grande perte pour ses utilisateurs. On peut se passer de ces outils et si ça devait arriver, d’autres émergeront et des gens reverraient leurs habitudes tout simplement. On oublie qu’il y a eu un Internet avant Facebook et peut-être un Internet après Facebook est en train de se dessiner.

J’estime qu’il ne faut pas plier devant ces sociétés qui se croient tout permis avec les données des utilisateurs.

Dans le contexte politique actuel, je pense que vu les élucubrations de Trump et Elon, dépendre moins des USA à certains niveaux serait une bonne chose à envisager du coté de Bruxelles.