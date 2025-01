En effet, après mûre réflexion, motivé sans doute par l'arrivée d'un certain Donald Trump au pouvoir, Mark Zuckerberg a confirmé ce qui paraissait inimaginable il y a quelques mois à peine, à savoir l'abandon de son système de fact-checking par des tiers, trop orientés politiquement, et un assouplissement plus général des politiques de modération de contenu.

C'est finalement assez proche de ce que propose le réseau X.com avec ses « notes de la communauté », que Facebook devrait reprendre à son compte.