Instagram et Threads ne proposeront plus par défaut des contenus politiques

Évidemment, il peut être difficile pour bon nombre de contenus de savoir s'ils sont politiques ou non, ce que concède Meta. Raison pour laquelle, « cette définition évoluera au fur et à mesure que nous continuerons à nous engager avec les personnes et les communautés qui utilisent nos plateformes et avec des experts externes afin d'affiner notre approche » ajoute Adam Mosseri.

L'objectif de Meta n'est pas d'éliminer le contenu politique de ces plateformes, mais de ne plus « amplifier de manière proactive » ces mêmes contenus. Quant à ceux qui souhaitent toujours pouvoir bénéficier de ces propositions, ils pourront toujours se rendre dans la page « contenu suggéré » des paramètres, pour y supprimer cette limite.