Instagram et Facebook vont vous afficher toujours plus de comptes que vous ne suivez pas

Le fondateur de Meta a pris la parole quelques instants après la publication des résultats à l'occasion d'une conférence téléphonique avec les investisseurs et a indiqué cette occasion que la recommandation allait continuer à croitre sur Instagram ainsi que Facebook. Il y a deux jours, les déclarations d'Adam Mosseri, le patron d'Instagram, allaient également dans ce sens.

Mark Zuckerberg a en effet annoncé qu'actuellement 15 % des contenus affichés sur Facebook sont sélectionnés par l'algorithme et que ce taux doublerait à 30 % d'ici la fin de l'année. Le taux actuel de contenus recommandés sur Instagram est lui déjà plus haut mais augmenterait significativement dans les prochains mois.

« L'intelligence artificielle trouve du contenu supplémentaire que les gens trouvent intéressant, ce qui augmente l'engagement et la qualité de nos flux », a t-il déclaré, en indiquant au passage que tous les contenus publiés de manière publique seraient intégrés aux recommandations, et pas seulement les Reels. « En ce sens, je pense que ce que nous faisons va être assez unique. Je ne pense pas que les gens voudront être limités à un seul format », a t-il ajouté en faisant référence implicitement à TikTok.

Les utilisateurs ont toutefois le possibilité de filtrer les publications, à la fois sur Instagram et Facebook, afin de ne voir que celles de leurs amis mais Meta va désormais tout faire pour que vous restiez le plus longtemps possible sur ses plateformes.