Le patron d'Instagram reconnaît que les derniers ajouts au réseau social ne sont "pas encore bons"

Autre évolution prenant une place toujours plus importante dans le fil, les recommandations font l'objet d'une fronde latente sur Instagram. Adam Mosseri justifie leur importance par leur propension à faire découvrir aux utilisateurs un contenu proche de leurs centres d'intérêt. Plus encore, Mosseri affirme que le but est de mettre en avant le travail des créatrices et des créateurs de contenu – on devine qu'il parle plus particulièrement des créateurs et créatrices de vidéos qui se concentrent sur les reels, concurrence avec TikTok oblige.