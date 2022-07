Meta (Facebook) connait "l'un des pires ralentissements" de son existence, la réaction ne se fait pas attendre

Meta avait prévu d'embaucher 10 000 nouveaux ingénieurs en 2022. Mais le ralentissement économique certain de l'entreprise pousse le Zuck et son staff à revoir leurs plans à la baisse. L'entité californienne ne prévoit ainsi de recruter plus que 6 000 à 7 000 ingénieurs cette année, soit une baisse d'environ 30 % par rapport à son objectif initial.