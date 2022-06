TikTok affirme vouloir vous divertir, contrairement à Facebook qui, lui, veut vous connecter

Depuis plusieurs semaines, nous assistons à une sorte de ruée vers la diversification des services offerts par les réseaux sociaux. Les abonnements optionnels commencent à y fleurir, et certaines plateformes comme TikTok vont même jusqu'à proposer des créations originales. De son côté, Facebook opère aussi des changements d'envergure pour se rapprocher de plus en plus du réseau détenu par l'entreprise chinoise ByteDance. Un changement de cap qui fait beaucoup parler.