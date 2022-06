TikTok va-t-il faire de la concurrence à Netflix ?

Au départ simple réseau de partage de vidéos, TikTok est en train de progressivement muer. En effet, la firme chinoise teste en ce moment les abonnements payants pour certains créateurs de contenu (avec plus de 1000 abonnés). Les internautes peuvent alors débourser quelques euros pour bénéficier de divers avantages comme un chat exclusif, des badges ou encore des emotes. De plus, la plateforme lorgne aussi du côté du cinéma et des séries.