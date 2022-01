Instagram : les influenceurs bientôt derrière un paywall

Les abonnés payants de ces quelques sélectionnés pourront surtout accéder à des « stories » et des lives exclusifs et seront gratifiés d’une petite icône violette à côté de leur nom pour que les créateurs les identifient plus facilement dans la masse de commentaires et de messages privés. Par la suite, d'autres fonctionnalités pourraient être envisagées, Meta travaillant déjà sur un moyen d'exporter la liste des abonnés payants sur d'autres réseaux sociaux. La phase de test s'étendra à d'autres influenceurs hors des États-Unis par la suite.