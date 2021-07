Facebook met un milliard de dollars sur la table pour attirer des créateurs de contenus

Facebook n'en est pas à son premier coup d'essai quant à la rémunération des créateurs de contenus, mais la firme y consacre un budget toujours plus important. En ce mois de juillet 2021, Mark Zuckerberg a ainsi annoncé qu'il y consacrerait la somme de 1 milliard de dollars d'ici la fin de l'année 2022. Il faut dire que face à la concurrence de plateformes telle que TikTok et à la volonté de Facebook de trouver un second souffle pour mieux rajeunir ses audiences, la firme se donne les moyens de réussir.

Véritables poules aux œufs d'or par le caractère potentiellement viral de leurs productions et la fidélisation de leur communauté, les créateurs de contenus pourraient donc être plus nombreux à obtenir une rémunération sur Facebook et Instagram. Des bonus financiers seront octroyés à celles et ceux qui « utilisent nos outils de création et de monétisation », tandis qu'une aide financière pour aider certains créateurs de contenus à se lancer pourra également être proposée, explique la firme.

Plutôt vague pour l'instant, cette annonce concernant la rémunération des créateurs pourrait bien ne pas plaire à certains d'entre eux. Plus que libres de créer avant tout ce qu'ils aiment, ils seront surtout incités à produire ce qui fait le plus d'audience, selon Facebook : « Les bonus aideront également les créateurs à comprendre quel contenu fonctionne le mieux pour eux. »