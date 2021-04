Facebook Marketplace atteint un milliard d'utilisateurs, le shopping comme horizon pour le réseau de Zuckerberg ?

Les boutiques Facebook ont également la cote puisqu'un million d'entreprises ont créé leur vitrine sur le réseau social et 250 millions d'abonnés visitent ces échoppes en ligne chaque mois.

Évidemment, les équipes derrière le réseau social fourmillent déjà d'idées pour gagner de l'argent avec ces différents services e-commerce. Mark Zuckerberg a évoqué par exemple la possibilité prochaine pour les propriétaires de boutiques Facebook d'acheter des publicités via l'application WhatsApp Business qui s'ouvriront directement dans la messagerie WhatsApp.

Sur Instagram également, les influenceurs auront très prochainement la possibilité d'ouvrir et de gérer leurs propres boutiques au sein du réseau social, moyennant une petite commission récupérée par Facebook sur chaque vente.

« Nous avons un long chemin à parcourir pour construire une plateforme de commerce complète à travers nos services. Ce système de commerce moderne va rassembler un certain nombre de domaines dans lesquels nous avons déjà des offres solides, comme les publicités, les outils communautaires et la messagerie, et des domaines comme les boutiques, la messagerie d'entreprise et les paiements », a ajouté Zuckerberg lors de cet échange téléphonique.