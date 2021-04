Facebook se lance dans le speed-dating en vidéo

Sparked se décrit comme « une application de rencontres vidéos avec des personnes bienveillantes ». Évidemment, l'application promet de ne dévoiler aucun profil public, ne propose pas le moindre swipe, le moindre DM… et elle est entièrement gratuite.

Le concept de Sparked ? Permettre à des inconnus de se rencontrer, en vidéo, pendant un total de 4 minutes. Si les deux participants ont apprécié leur échange, ils peuvent alors programmer un autre rendez-vous vidéo qui durera cette fois 10 minutes. Ce n'est qu'après ce second appel, que les deux protagonistes pourront échanger leurs coordonnées et faire plus ample connaissance.