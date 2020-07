Face to Face : Tinder déploie sa fonction de tchat vidéo (en France)

A l'écran, Face to Face scinde l'écran en deux sections parfaitement identiques. Selon Tinder, cela permet à l'utilisateur de savoir exactement l'image qu'il renvoie sur le smartphone de son interlocuteur, de manière à « se sentir plus à l'aise ».

Une fois l'appel terminé, les deux participants peuvent décider s'il sera (ou non) possible de se rappeler ultérieurement. Tinder demandera également comment s'est déroulé l'appel, et il sera possible de signaler tout comportement inapproprié.

Rappelons que l'appel vidéo Tinder est basé sur le même principe que les match, et que l'utilisateur peut désactiver l'option à n'importe quel moment.