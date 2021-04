Facebook leaks : découvrez si votre numéro de mobile a été dévoilé dans la fuite

Comme nous l'apprennent nos confrères de Frandroid, il existe deux sites qui permettent de savoir si un numéro de téléphone a fuité via le dossier des Facebook Leaks. Pour les numéros français, vous pouvez passer par l'outil Je te vois . Aussi, comme nous l'indiquions dans un précédent article, have i been pwned ? est également utilisable. Pour ce dernier, il faut taper le numéro de mobile sans le 0 et écrire le code de votre pays à la place (en France, il s'agit de +33).



Si votre numéro fait hélas partie de la liste, vous allez devoir faire preuve d'une vigilance accrue dans les semaines et mois qui viennent. Ou bien, si cela ne vous dérange pas outre mesure, contactez votre opérateur téléphonique pour changer de numéro. C'est assez contraignant mais rudement efficace pour éviter les appels frauduleux.