Facebook ne préviendra pas les 500 millions d'utilisateurs victimes de sa fuite de données

Ce même porte-parole a également ajouté que Facebook ne peut aujourd'hui plus faire grand chose puisque les données ont déjà été mises en ligne par un pirate informatique. Ainsi, aucune notification ne sera envoyée mais la personne interrogée s'est empressée d'appuyer sur le fait que la fragilité exploitée par les hackers n'est plus à l'ordre du jour.



S'il n'y pas de solution miracle pour le moment, un outil existe pour savoir si une adresse mail ou un numéro de téléphone a été compromis (que ce soit via Facebook ou un autre site). Pour cela, il faut se rendre sur Have I been pwned ? et taper les coordonnées souhaitées. Bien entendu, cela ne résoudra pas la fuite pour autant.