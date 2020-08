TikTok débloque 60 millions d'euros pour financer des créateurs de contenus français

TikTok évoque ici, à leur sujet, des créateurs « reconnus pour leur implication à créer un contenu pertinent et différent ». L'un d'eux, Wonguy, photographe de profession, explique que l'application de partage de vidéos lui permet de faire découvrir l'envers du décor de son métier et de le vivre d'une nouvelle manière : « Je ne partageais jamais les étapes de réalisation et de traitement de mes photos. Depuis que j’ai rejoint l’aventure TikTok, ma créativité s’est retrouvée boostée. Cela m’a motivé de montrer, en vidéo, l’envers du décor et de réaliser des tutoriels pour mettre en avant le travail de réflexion et de création derrière chaque image ».