Twitter commence à tester sa fonctionnalité "Super Follow" aux États-Unis

Twitter est également entrain de tester, toujours sur les terres de l'Oncle Sam, une autre fonctionnalité, baptisée « Ticketed Space ». Celle-ci permettra de monétiser un « Space », à savoir un évènement, avec des tickets d'entrée compris entre 1 et 999 dollars maximum selon le choix du créateur de contenu. Pour en bénéficier, les comptes doivent posséder au moins 1000 followers et avoir organisé 3 « Spaces » au cours du mois précédant la demande, en plus de résider aux Etats-Unis. A vos gazouillis.