Twitter : likez, retweetez et bientôt, offrez des pourboires

Il n'est pas rare de trouver, dans les bios de comptes Twitter, des liens redirigeant les utilisateurs qui souhaiteraient soutenir les détenteurs des comptes, pour le motif de leur choix, vers des plateformes de paiement comme de crowdfunding.

En plus des likes, retweets ou commentaires, le réseau social a donc décidé d'innover en ajoutant une nouvelle fonctionnalité baptisée Tip Jar, qui permet ainsi d'institutionnaliser le soutien financier entre adeptes de l'oiseau bleu. Placé à gauche côté du bouton « suivre », cet outil devra être activé par les comptes souhaitant en bénéficier.

Disponible sur les systèmes d'exploitation mobile, comme iOS, Tip Jar sera également accessible via Twitter Spaces sur Android. Pour l'heure, seuls les utilisateurs de Twitter en anglais y ont accès, tandis que les types de compte pouvant en bénéficier sont ceux de créateurs, d'experts, de journalistes et d'organisations à but non lucratif.