Twitter commence le déploiement des tweets audio sur iOS

La fonctionnalité se destine d'abord aux tweets vocaux, Twitter annonçant fièrement que « vous pouvez maintenant tweeter votre voix ! ». Dans un post de blog, il ajoute : « Au fil des années, les photos, vidéos, GIFs et petits personnages vous ont permis d'ajouter vos propres styles et personnalités à vos conversations. Mais parfois, 280 caractères ne suffisent pas et certaines nuances conversationnelles sont perdues. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous testons une nouvelle fonctionnalité qui ajoutera une touche plus humaine à la façon dont nous utilisons Twitter - votre propre voix ».