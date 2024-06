iOS 18 pourra enregistrer vos appels, mais en avertissant vos interlocuteurs

La marque à la pomme prévoit par ailleurs d'intégrer, postérieurement, les mêmes fonctionnalités audio et de transcription à l'application Notes. Il sera ainsi possible d'enregistrer un son et d'obtenir une transcription en direct sur l'iPhone 12 et les versions ultérieures. En revanche, le résumé ne sera disponible que sur les appareils supportant Apple Intelligence, c'est-à-dire les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, et la prochaine gamme d'iPhone 16.