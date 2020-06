Twitter : les emojis de retour en test dans les tweets

Ainsi, sous un tweet, en plus des boutons Répondre, Retweet et J'aime, le réseau devrait bientôt vous proposer de réagir via un simple emoji. De cette manière, un utilisateur pourrait réagir à un tweet comme il est possible de le faire sur Facebook depuis quelques années.

À noter qu'un système similaire est déjà en place sur la messagerie privée Twitter, dans laquelle il est possible d'assigner à un message un emoji prédéfini (smiley hilare, étonné, triste ou les indispensables pouce en l'air et pouce en bas).