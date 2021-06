Twitter pour iOS permet intégrer ses tweets directement dans ses Stories Instagram

Vous n'aurez donc qu'à faire la démarche habituelle pour partager un tweet, en cliquant sur l'icône se trouvant la plus à droite sous ce dernier. Trois propositions de partage se présenteront alors aux twittos : via message, par e-mail et, dès à présent, sur Instagram. En cliquant sur l'icône d'Insta, vous pourrez ainsi directement intégrer ce contenu à votre Story, sans avoir à réaliser de capture d'écran.

Néanmoins, cela n'accroîtra pas l'interactivité depuis Instagram vers Twitter, car le tweet intégré ne sera pas un contenu actif. Autrement dit, vous ne pourrez pas cliquer dessus pour accéder au contenu original. Pour l'heure, aucune information n'est encore tombée quant aux déploiement de cette fonctionnalité à d'autres OS.