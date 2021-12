Instagram a atteint les 2 milliards d’utilisateurs, mais doit garder le silence

Meta se trouve en effet dans le viseur des autorités américaines et doit rester discret sur cette performance, au risque de donner du grain à moudre à ses adversaires. Alors que les polémiques autour du groupe sont nombreuses, les législateurs et régulateurs s’interrogent sur la possibilité de démembrer Meta face aux problématiques de la gestion des données personnelles et la position dominante de l’entreprise de Mark Zuckerberg sur le marché des applications.