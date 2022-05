Festival de Cannes : TikTok s'invite sur la croisette

Enfin, un concours a même été lancé en rapport avec l'événement. Les utilisateurs de TikTok peuvent se servir des outils de l'application pour réaliser un court-métrage d'une durée comprise entre 30 secondes et 3 minutes. Trois catégories (meilleure réalisation, meilleur scénario et meilleur montage) distinctes y sont représentées et un cash prize de 10 000 $ récompensera les vainqueurs. L'influenceur Khaby Lame jugera ces créations.