TF1, M6, Arte... le monde du petit écran de plus en plus présent sur TikTok

Rien ni personne ne semble résister à TikTok. En séduisant les jeunes et globalement un public de plus en plus large, l'application de partage de vidéos courtes devient un canal de communication à part entière, comme ont pu le devenir Facebook , Twitter , Instagram , Twitch et autres au fil des années. Le monde de la télévision n'allait évidemment pas louper cette opportunité, et aujourd'hui, plusieurs chaînes, personnalités et programmes TV ont fait leur apparition sur la plateforme chinoise.