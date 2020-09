TikTok et la Ligue de football professionnel s'associent autour de la Ligue 1

TikTok et la LFP ont souhaité créer une expérience qualifiée d' « unique » pour les fans et les suiveurs de la Ligue 1, qu'ils se trouvent en France ou à l'étranger. Tout au long de la saison 2020/2021, des activations seront progressivement mises en place sur le réseau social de partage de vidéos courtes. « Elles permettront aux membres de la communauté de suivre leurs clubs et joueurs préférés », préviennent la plateforme et la LFP dans un communiqué commun.